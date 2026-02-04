Çankaya Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm Hamlesi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, kamu hizmetlerini daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği "Dijital Çankaya Dijital Dönüşüm Projesi" ile belediyecilik hizmetlerini dijital ortama taşıyor. Proje kapsamında imar, ruhsat, denetim, sosyal hizmetler, başvuru, randevu ve iletişim süreçleri yeniden tasarlanarak vatandaşların hizmetlere çevrim içi ve mobil platformlar üzerinden erişimi sağlandı.

Çankaya Belediyesi, Dijital Çankaya Dijital Dönüşüm Projesi ile belediyecilik hizmetlerini uçtan uca dijitalleştirdi. İmar ve ruhsattan sosyal hizmetlere, başvuru ve randevu süreçlerinden iletişime kadar pek çok hizmet yeniden tasarlanarak vatandaşların çevrimiçi ve mobil platformlar üzerinden hızlı ve kolay erişimi sağlandı.

Çok sayıda başvuru türü dijital ortama aktarıldı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki başvuru süreçleri, Dijital Çankaya sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınmaya ve yönetilmeye başladı. İmar durumu, yol kotu, mimari proje, statik ve tesisat projeleri, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapı denetim ve eksper işlemleri dahil olmak üzere çok sayıda başvuru türü dijital ortama aktarıldı. E-imar süreci tasarlanırken her başvuru türü için ön inceleme ve analizler yapıldı, ilgili bürolarla koordinasyon sağlandı. Sistem devreye alındıktan sonra personele eğitimler verilerek vatandaşlar için teknik destek ve bilgilendirme çalışmaları da yürütüldü.

12 bin 46 başvuru tamamlandı

Dijital Çankaya sistemi, EBYS ve Flexcity ile entegre çalışıyor. Vatandaşlar tarafından yapılan başvurular dilekçe niteliğinde otomatik olarak EBYS'ye aktarılırken, harç ve ödeme bilgileri Flexcity üzerinden kontrol edilerek sistem ekranlarında görüntüleniyor. Bugüne kadar sistem üzerinden 19 bin 504 başvuru alınırken, 12 bin 46 başvuru tamamlandı. Dijital süreçler sonucunda 507 yapı ruhsatı ile 53 yanan veya yıkılan yapı ruhsatı düzenlendi. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı işy eri ruhsatı, mesul müdür belgesi, 24 saat çalışma ruhsatı, mesafe uygunluk raporu ve ulusal bayram günlerinde çalışma ruhsatı başvuruları da Dijital Çankaya sistemi üzerinden yapılabiliyor. E-ruhsat sisteminde toplam bin 601 başvuru alınırken, 602 başvuru süreci tamamlandı.

Randevu ve hatırlatma bildirimleri anlık olarak alınabiliyor

Çankaya Belediyesi'nin aralık ayı itibarıyla kullanıma sunduğu "Çankapp" mobil uygulaması, belediye hizmetlerini vatandaşların cebine taşıdı. Uygulama üzerinden başvuru ve işlemler yapılabiliyor, talep ve şikayetler fotoğraf eklenerek iletilebiliyor, başvuru süreçleri anlık olarak takip edilebiliyor. Sosyal destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, öğrenci, genç ve engelli bireylere yönelik çalışmalar, sosyal tesisler, parklar, nöbetçi eczaneler ve duyurular tek platformda sunuluyor. Belediye borçları çevrim içi ödenebilirken, randevu ve hatırlatma bildirimleri de anlık olarak alınabiliyor.

7/24 bilgi sunuluyor

Çankapp içerisinde yer alan "Çek Gönder" özelliği sayesinde vatandaşlar çevre kirliliği, bozuk yol ve kaldırım gibi konuları fotoğrafla belediyeye iletebiliyor. Gündüz Bakım Evleri, Öğrenci Sofrası, Patili Dostlar ve Diş Hekimi hizmetleriyle sosyal belediyecilik uygulamaları da dijital ortamda erişilebilir hale getirildi. Öğrenciler QR kod ile ücretsiz akşam yemeğinden yararlanırken, sokak hayvanlarına yönelik hizmetler ve sağlık randevuları da uygulama üzerinden takip edilebiliyor. Evlilik işlemleri için geliştirilen dijital randevu sistemi ile yeni yıldan itibaren başvurular Dijital Çankaya üzerinden alınmaya başladı. Bridge 360 Yapay Zeka Destekli Çağrı Merkezi ise vatandaşlara 7/24 bilgi sunarak sık sorulan sorulara hızlı yanıt veriyor ve başvuru süreçlerinde yönlendirme sağlıyor.