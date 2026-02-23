Çankaya'da Çevre Buluşması: Genç Eko Akademi 2026 Tanıtıldı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin gençlerin çevresel farkındalığını artırmak ve sürdürülebilirlik alanında liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Genç Eko Akademi 2026 programının lansmanı, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesi'nin gençlerin sürdürülebilirlik alanında liderlik becerilerini güçlendirmek ve çevresel farkındalıklarını artırmak hedefiyle hayata geçirdiği Genç Eko Akademi 2026 programı tanıtım toplantısı yapıldı. Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It! Türkiye) iş birliğiyle düzenlenen tanıtım toplantısında gençlere Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Alkan da destek verdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tanıtım toplantısında, geleceğin sorunu iklim krizi ve iklim değişikliği konuları ayrıntılı bir şekilde konuşuldu.

Genç Eko Akademi 2026 ile 15-24 yaş aralığındaki gençlere; sürdürülebilirlik, ekoloji, çevre bilinci, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında 10 hafta boyunca sürecek eğitimler verilecek. İki haftada bir düzenlenecek eğitimlere katılan 35 gence bütüncül bir öğrenme modeli sunulacak. Atölye, kampanya ve proje süreçlerini bir araya getirecek akademi ile gençlerin çevresel sorunlara çözüm odaklı projeler üretmeleri sağlanacak.

Program ile gençlerin çevre bilinci konusunda faydalı eğitimlere katılacak olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Alkan gençlere başarılar diledi.