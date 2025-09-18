Çankaya Belediyesi'nden "Giysiler Paylaştıkça Değerleniyor" Projesi ile Sosyal Dayanışmaya Katkı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Mobil Belediyecilik Hizmetleri kapsamında yürüttüğü "Giysiler Paylaştıkça Değerleniyor" projesi ile kullanılabilir giysi ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Çankaya Belediyesi'nin ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiği giysi kumbaraları geri dönüşüme katkı sunmaya devam ediyor. Vatandaşların tekstil kumbaralarına bıraktığı kullanılabilir giysiler ile Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği'ne (ÇAYED) bağışlanan giysiler ayrıştırılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Proje kapsamında son olarak Şehit Cengiz Karaca Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi'nde giyim yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Çocuklara da oyuncak hediye edildi.

Etkinliğe Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy da katılarak, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Dayanışmayla geleceğe katkı

"Dayanışmanın Kalbi Çankaya" sloganıyla yürütülen proje, yalnızca sosyal dayanışmayı değil, çevresel duyarlılığı da ön plana çıkarıyor. Giysilerin yeniden kullanımı sayesinde sera gazı salımı azaltılarak çevreye ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanıyor.