Çankaya Belediyesi'nden Emekli Lokallerinde Dijital Farkındalık Eğitimleri

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, dijitalleşmeyle artan risklere karşı ileri yaş bireyleri bilinçlendirmek ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla emekli lokallerinde "Dijital Hayatta Güvende Kal, Her Tıklanana İnanma" seminerleri düzenledi.

Dijitalleşmenin artmasıyla ileri yaş bireylerin karşılaşabileceği riskler de artıyor. Çankaya Belediyesi, bu risklere karşı farkındalık oluşturmak ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla, belediyeye bağlı emekli lokallerinde "Dijital Hayatta Güvende Kal, Her Tıklanana İnanma" başlıklı farkındalık seminerleri düzenledi. Çankaya Belediyesi tarafından Mutlukent, Sokullu ve Bahçelievler Emekli Lokali'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, yaş almış yurttaşların dijital dünyada daha güvenli hareket edebilmesi hedeflendi. Seminerlerde; siber güvenlik, internet kullanımı, sosyal medya güvenliği, kişisel verilerin korunması ve dijital dolandırıcılık yöntemleri detaylı biçimde ele alındı.

"Her tıklanan bağlantının güvenilir olmadığı unutulmamalı"

Eğitimlerde konuşmacı olarak yer alan Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Akdoğan, katılımcılara dijital hayatta karşılaşılabilecek tehditleri somut örneklerle aktardı. Akdoğan, sahte bağlantılar, oltalama (phishing) yöntemleri, güvenilir olmayan sosyal medya içerikleri ve kişisel bilgilerin paylaşımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Akdoğan, özellikle ileri yaş bireylerin sıkça hedef alındığı dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Her gelen mesajın, her tıklanan bağlantının güvenilir olmadığı unutulmamalı" mesajını verdi.

Amaç, yurttaşların dijital dolandırıcılığa karşı korunması

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği eğitimlerin interaktif bölümünde, emekli lokali sakinlerinin merak ettikleri sorular yanıtlandı. Katılımcılar, günlük hayatta karşılaştıkları dijital sorunları ve şüpheli durumları paylaşarak doğrudan uzman görüşü alma fırsatı buldu. Eğitimler, katılımcılar tarafından hem bilgilendirici hem de farkındalık artırıcı bulunarak ilgiyle takip edildi. Özellikle yaş almış yurttaşların dijital dolandırıcılığa karşı korunmasını hedefleyen bu eğitimler, Çankaya Belediyesi'nin dijital okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalarının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Emekli lokallerinde gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarıyla, ileri yaş bireylerin dijital dünyada daha bilinçli, güvenli ve özgüvenli bir şekilde yer almaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda seminerlerin, dijital güvenlik konusunda toplumsal farkındalığı güçlendirmeye yönelik önemli ve gerekli bir adım olduğu belirtildi.