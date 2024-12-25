(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 51'inci ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıttı.
Çankaya Belediyesi, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü anmak amacıyla ölümünün 51'inci yılında, Belediye'nin önünde lokma dağıttı. Lokma dağıtımına vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Çankaya Belediyesi'nden İsmet İnönü'nün 51'inci Ölüm Yılı İçin Lokma Dağıtımı - Son Dakika
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