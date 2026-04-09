Çankaya Evi Meslek Edindirme Eğitiminde 40 Kursiyere Sertifika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankaya Evi Meslek Edindirme Eğitiminde 40 Kursiyere Sertifika

09.04.2026 10:10  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Evleri, 2025-2026 eğitim dönemi kapsamında düzenlediği 'Kalıcı Makyaj ve Cilt Bakımı' kursunu tamamlayan 40 kursiyere sertifikalarını verdi. Katılımcılar teorik ve uygulamalı eğitimlerle mesleki becerilerini geliştirdi.

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çankaya Evleri, meslek edindirme ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 2025-2026 dönemi kapsamında düzenlenen "Kalıcı Makyaj ve Cilt Bakımı" kursunu başarıyla tamamlayan 40 kişiye sertifikaları takdim edildi.

Çankaya Evleri'nin meslek edindirme ve kişisel gelişim odaklı kursları kapsamında 2025-2026 eğitim dönemi "Kalıcı Makyaj ve Cilt Bakımı" kursunu başarıyla tamamlayan 40 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Program süresince katılımcılar; kalıcı makyaj ve cilt bakımı alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler ile kursiyerler, sektörde çalışabilecek donanıma sahip oldu.

Çankaya Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen kurslar, bireylerin meslek edinmelerine katkı sağlarken aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını da destekliyor. Çankaya Evleri'nde her yıl 12 bin yurttaş meslek edinme ve kişisel gelişim kurslarından hizmet alıyor.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:24:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.