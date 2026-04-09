Çankaya Evi Meslek Edindirme Eğitiminde 40 Kursiyere Sertifika

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çankaya Evleri, meslek edindirme ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 2025-2026 dönemi kapsamında düzenlenen "Kalıcı Makyaj ve Cilt Bakımı" kursunu başarıyla tamamlayan 40 kişiye sertifikaları takdim edildi.

Çankaya Evleri'nin meslek edindirme ve kişisel gelişim odaklı kursları kapsamında 2025-2026 eğitim dönemi "Kalıcı Makyaj ve Cilt Bakımı" kursunu başarıyla tamamlayan 40 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Program süresince katılımcılar; kalıcı makyaj ve cilt bakımı alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler ile kursiyerler, sektörde çalışabilecek donanıma sahip oldu.

Çankaya Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen kurslar, bireylerin meslek edinmelerine katkı sağlarken aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını da destekliyor. Çankaya Evleri'nde her yıl 12 bin yurttaş meslek edinme ve kişisel gelişim kurslarından hizmet alıyor.