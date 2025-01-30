Çankaya Belediyesi'nden Kısa Film Yapımı ve Senaryo Yazım Eğitimi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Kısa Film Yapımı ve Senaryo Yazım Eğitimi

Çankaya Belediyesi, ilçedeki sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımı artırmak amacıyla kısa film yapımı ve senaryo yazım eğitimi verecek.

30.01.2025 11:22  Güncelleme: 12:12
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ilçedeki sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımı artırmak amacıyla kısa film yapımı ve senaryo yazım eğitimi verecek.

Çankaya Belediyesi, ilçedeki sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımı artırmak amacıyla sinemaseverler için yeni bir eğitime başlıyor. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi'nin kısa film yapımı ve senaryo yazımı eğitimi için başvurular, 3-14 Şubat günleri arasında yapılabilecek.

Atölye katılımcıları, kısa film yapımı ve senaryo yazımı konularında temel bilgiler edinme fırsatına sahip olacak. Vatandaşlar, Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi'nde bulunan adrese başvurabilecek veya ilgili numaralı telefonlardan detaylı bilgi alabilecekler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Kısa Film Yapımı ve Senaryo Yazım Eğitimi - Son Dakika

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