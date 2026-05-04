Çankaya Belediyesi'nden Mayıs Ayında Zengin Kültür Sanat Programı

(ANKARA) - Çankaya'da, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi başta olmak üzere birçok noktada düzenlenecek kültür sanat etkinlikleri, mayıs ayı boyunca sanatseverlere zengin bir program sunacak.

Çankaya Belediyesi'nin mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri, Ali Öz'ün "Fotoğrafın Dansı, Dansın Fotoğrafı" sergisi ile başladı. Öz'ün toplumsal olaylara odaklanan belgesel fotoğraf sergisi, 4–30 Mayıs 2026 tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde görülebilecek. Aynı tarihlerde geleneksel seramik ile çağdaş yorumları bir araya getiren "Renkli Kınık Seramiğinin Öyküsü" sergisi de ise yine Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 5–30 Mayıs 2026 tarihli "Angara Galatia" sergisi Ankara'nın tarihsel katmanlarını sanat üzerinden ele alırken; 6–30 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki "Sakla Kendini" ve "Genç Dalga" sergileri ise bireysel varoluş, içe dönüş ve genç sanatçıların üretimleri üzerinden güncel sanatın dinamiklerine odaklanıyor.

Ankara'nın kültürel mirası

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 7–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında görülebilecek "Ankara'nın Kültürel Mirası İzinde" sergisi kentin belleğini farklı disiplinlerle yeniden yorumlarken; Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde 12 Mayıs–12 Haziran 2026 tarihleri arasında "Kır İmgesinden Kent İmgesine: Beytepe" sergisi kırsal ve kentsel dönüşüm üzerine düşünmeye davet ediyor.

Cumhuriyet roman ve öykü günleri

Çankaya'da mayıs ayında sinema ve edebiyat alanında da önemli etkinlikler öne çıkıyor. 2–10 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, emek ve toplumsal mücadele temalı filmleri izleyiciyle buluştururken; 8–10 Mayıs'ta gerçekleşecek "Başkent Ankara Öykü Günleri" ve 16–17 Mayıs'taki "Çankaya Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri", söyleşiler, okumalar ve imza etkinlikleriyle edebiyatseverlere dolu dolu bir program sunuyor.

Özgürlük şarkıları ÇSM'de

Çankaya'da müzik ve sahne sanatları da mayıs programında önemli bir yer tutuyor. 9 Mayıs'ta Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen "Muhabbet Bağı" etkinliği geleneksel müzik ve kültürel paylaşımı bir araya getirirken; 14 ve 16 Mayıs'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Kontrabas Konseri: Özgürlük Şarkıları", uluslararası sanatçıların katılımına sahne olacak.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 22 Mayıs'ta sahnelenecek "Deliler Okulu" adlı tiyatro oyunu ise mizah ve toplumsal gözlem üzerinden farklılık ve normallik kavramlarını sorguluyor. 20 Mayıs'ta ise Prof. Dr. Türkan Saylan'ı anma etkinliği gerçekleştirilecek.