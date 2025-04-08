Çankaya Belediyesi'nden Nisan Ayına İki Renkli Sergi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Nisan Ayına İki Renkli Sergi

Çankaya Belediyesi, Nisan ayında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde iki ayrı sergi açtı. Erdal Sorgucu'nun 'Çizginin Peşinde' ve Iğdır Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinin 'Uzak Muamma II' sergileri sanatseverlerin beğenisini topladı. Sergiler, sanatın toplumsal kavramlarla yeniden yorumlanmasını sağlıyor ve ziyaretçilere farklı perspektifler sunuyor.

08.04.2025 10:58  Güncelleme: 11:57
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Nisan ayını iki sergiyle karşıladı. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde aynı gün açılan, Erdal Sorgucu'nun çizgileriyle hayat bulan "Çizginin Peşinde" sergisi ile Iğdır Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Uzak Muamma II" sergisi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi, nisan ayına iki renkli sergiyle 'merhaba' dedi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde aynı gün açılan, Mimar Erdal Sorgucu imzasını taşıyan "Çizginin Peşinde" sergisi ile Iğdır Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Uzak Muamma II" sergisine sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Küratörlüğünü Müzeyyen Çağlar Güler, Mehmet Sıddık Turan ve Abdül Tekin'in yaptığı sergi, sanatın düşünce üzerine deneyiminden yola çıkarak hem toplumda gelenekselleşen kavramları yeniden yorumluyor hem de ziyaretçilerine farklı bir perspektif sunuyor.

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencileri Adem Ala, Aslı Dönmez, Ayhan Kartal, Ayşegül Alan, Buket Halifeoğlu, Ceylan Alikol, Ebru Kaya, Emirhan Karagiyim, Ezgi Dal, Feleknas Uca Şan, Filiz Taşdemir, Funda Karaman, Hacer Han, Mehmet Karakaya, Merve Safa Engin, Mihriban Tan, Nazan Kızılkaya, Polat Can Oral, Rozerin Savaş, Rukiye Uyanık, Sibel Gülderen, Tekin Karakuş, Türkan Ataş, Veysel Kıvanç ve Zora Kızılkaya'nın eserlerinden oluşan karma sergi, 17 Nisan'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Elli yıllık deneyimle "Çizginin Peşinde"

Mimar Erdal Sorgucu'nun çizgi üzerine deneyimlerine odaklanan "Çizginin Peşinde" sergisi, mimari eskizler ve karikatürlerden oluşan iki bölüm şeklinde sunuluyor. Sorgucu'nun elli yıllık çizgi serüveninin aktarıldığı sergide, karikatürle başlayıp mimari ile devam eden bir yolculuğa odaklanılıyor. Serginin mimari eskizler bölümünde yer alan eskiz çalışmaları, renkli ipler yardımıyla oluşturulan çizgilerle 10 adet mimari çalışmaya tümevarım yaparak Sorgucu'nun seyir defteri ziyaretçilerle buluşturuluyor. 16 Nisan 2025 tarihine kadar açık olacak sergi, ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Nisan Ayına İki Renkli Sergi - Son Dakika

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