Çankaya Belediyesi'nden Parklarda Çim Biçme Çalışması

(ANKARA) - Ankara'nın en yoğun ve yeşil dokusuyla öne çıkan ilçelerinden Çankaya'da park ve yeşil alanlarda çim biçme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çankaya Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen bakım faaliyetleriyle yeşil alanlar daha düzenli, temiz ve estetik bir görünüme kavuşuyor.

Çankaya'nın parklarında çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmaları hız kazandı. Çankaya Belediyesi tarafından planlı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında parklar, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarında çim biçme işlemleri titizlikle yapılıyor. Özellikle havanın ısınmasıyla birlikte artan kullanım yoğunluğuna karşılık, ekipler sahada aktif olarak görev alarak vatandaşların daha konforlu bir ortamda vakit geçirmesini olanak tanıyor.

Yapılan düzenli bakım çalışmaları sayesinde hem çevre temizliği korunuyor hem de yeşil alanların sağlıklı kalması sağlanıyor. Kent zararlılarına karşı parklarda ilaçlama da yapan Çankaya Belediyesi, yaz başına kadar parklarda ve yeşil alanlarda çim biçme çalışmalarına devam edecek.