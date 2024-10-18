Çankaya Belediyesi'nden Tertemiz Çankaya Uygulaması - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Tertemiz Çankaya Uygulaması

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Çankaya Belediyesi, kullanım ömrü dolan 3 bin adet konteyneri yenileyerek ve mevcut konteynerleri dezenfekte ederek 'Tertemiz Çankaya' projesine devam ediyor. İlçede 22 bin konteynerle hizmet veriliyor.

18.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:56
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(ÇANKAYA)- Çankaya Belediyesi, "Tertemiz Çankaya" anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kullanım ömrü dolan 3 bin adet konteyneri yenileyen Belediye, bir yandan da ilçedeki konteynerleri yıkayarak dezenfekte ediyor.

Çankaya Belediyesi, kullanım ömrü dolan çöp konteynerlerini yenilemenin yanı sıra oluşacak bakteri ve kötü kokuların önüne geçmek için kullanımdaki çöp konteynerlerini de yıkayarak temizliyor. İlçe sınırları içerisindeki 123 mahallede, 955 personel ile 7/24 hizmet veren Belediye, evsel atıklar için çeşitli bölgelere farklı ölçülerde konteynerler yerleştirdi.

'Temiz Çankaya' için 22 bin konteyner

770 litrelik 19 bin adet galvaniz, 3 metreküplük bin 811 adet yer üstü, 5 bin litrelik 636 adet yeraltı olmak üzere yaklaşık 22 bin konteyner, ilçenin cadde ve sokaklarında faal olarak kullanılıyor. Belediye, ayrıca kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda vatandaşların basit çöplerini atabilmelerine olanak sağlayan 6 bin adet kompozit kapaklı askılı çöp poşeti bulunduruyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Tertemiz Çankaya Uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nden Tertemiz Çankaya Uygulaması - Son Dakika
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