Çankaya Belediyesi'nden Ücretsiz Sınav Hazırlık Desteği

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, liselere ve üniversitelere giriş sınavlarına ücretsiz hazırlık desteği verdiği öğrencilere, Çankaya Akademi kapsamında sınavda başarılı olmaları için seminerler de düzenliyor.

Çankaya Belediyesi, öğrencilerin liselere ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla çeşitli eğitim ve seminerler düzenliyor. Bu kapsamda, Çankaya Akademi, gençlere ücretsiz eğitim vererek başarıya ulaşmalarına yardımcı oluyor. Uygulama ile sınav öncesinde öğrencilere eğitim süreçlerinde katkı sağlanması hedefleniyor.

Çankaya Akademi, öğrencilerin hem Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hem de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlık süreçlerinde rehberlik ediyor. Son olarak, "Sınavda Başarılı Olma Stratejileri" konulu panel düzenlendi. Panelde eğitim uzmanları Barış Termisin ve Uğur Özdemir, sınavlara nasıl daha verimli hazırlanılacağı ve izlenmesi gereken yollar hakkında öneriler sundu. Psikolog Elif Asena Taşpınar da, sınav stresiyle başa çıkma yollarını öğrencilere anlatarak psikolojik destek sağladı.

Ücretsiz eğitim imkanları

Belediye'nin Esat, Bademlidere, Kırkkonaklar, Sokullu ile Cebeci, Bayraktar, Nazım Hikmet ve Yıldız Çankaya Evleri'nde düzenlenen kurslar, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmalarını hedefliyor. Ücretsiz verilen kurslar ile öğrenciler, sınav stresini aşmak için uzman eğitmenlerden eğitim alıyor. Eğitimlerde sadece ders bilgisi değil, aynı zamanda sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemleri de öğretiliyor.

Yüz yüze eğitim imkanları

Eylül ayında başlayan ve Haziran ayında sona erecek eğitim döneminde, 95 öğretmen görev alıyor. Bunlar arasında 15 rehber öğretmen de yer alıyor. Eğitimler, yaklaşık bin 500 öğrenciye ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayı Çankaya Dijital Akademi ile uzaktan eğitim alan gençlerle birlikte 6 bin 500'e kadar çıkıyor.

Dijital Akademi ile daha fazla öğrenciye ulaşılacak

Çankaya Belediyesi, gençlere daha fazla ulaşmak için Dijital Akademi uygulamasını hayata geçirdi. 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri ve 25 yaşına kadar olan mezunlar için YKS Hazırlık Dijital Eğitim Platformu'na başvurular, Belediye'nin online platformu üzerinden yapılabiliyor. Dijital Akademi, öğrencilerin evlerinden çıkmadan derslere katılabilmelerine ve sınavlara hazırlanabilmelerine olanak sağlıyor.