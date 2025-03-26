Çankaya Belediyesi'nden Uluslararası Orman Haftası Etkinliği

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Uluslararası Orman Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklara yeşilin ve doğanın önemi hakkında farkındalık kazandırıldı.

Çankaya Belediyesi, Uluslararası Orman Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Otsu ve odunsu bitkilerin bir araya toplanıp, etiketlendiği, nesli tehlike altında bulunan bitki türlerinin tespit edildiği, korunduğu, tanıtıldığı ve bitkiler konusunda araştırmaların yapıldığı, rekreasyonel imkanlar sunan, bulunduğu kent, bölge veya ülkeye prestij kazandıran bir nevi canlı bitki müzesi olan Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlik, İklim, Çevre ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlendi.

Doğanın önemine dikkat çekilen etkinliğe, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları Aydın Özsoy, İrfan Alkan ve Yusuf Aknişan'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Gıda ve Tarım Müsteşarı Thomas Huber, Türkiye Ormancılar Derneği yetkilileri ile Kırkkonaklar İffet Güneşoğlu İlkokulu ve Mohaç İlkokulu öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

'Ormanlar ve Gıdalar' temalı sunumun yapıldığı etkinlikte yeşilin ve doğanın öneminden bahsedilirken Milli Botanik Bahçesi bilgilendirmesi ile 'Orman ve İnsan' konulu video gösterimi yapıldı.

Kırkkonaklar İffet Güneşoğlu ile Mohaç İlkokulu öğrencileri, Milli Botanik Bahçesi içerisinde yer alan Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi'ni gezdi. Konusunda uzman rehberlerin aktardığı bilgileri dinleyen çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Çankaya Belediyesi ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verdi.