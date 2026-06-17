Çankaya'da İlaçlama Seferberliği - Son Dakika
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Çankaya'da İlaçlama Seferberliği

17.06.2026 11:04  Güncelleme: 11:59
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Çankaya Belediyesi, yaz aylarında sinek ve haşereyle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. 124 mahallede 8 kez ilaçlama yapılırken, 666 park ve 100 okulda da ilaçlama gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte sinek ve haşereyle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde yürütülen ilaçlama çalışmaları, vatandaşların yaz mevsimini daha sağlıklı ve konforlu geçirmesi için aralıksız sürdürülüyor.

Çankaya Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında çöp konteynerleri, rögar kapakları, yeşil alanlar ve su birikintilerinin bulunduğu noktalar düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler, erken saatlerde başladıkları çalışmalarını koordineli bir şekilde ilçe geneline yayıyor. 124 mahalle genelinde periyodik olarak yapılan çalışmalara ek olarak vatandaşlardan gelen talepler de işleme alınarak gerekli müdahaleler yapılıyor.

Sıcak havanın etkisiyle artış gösteren sivrisinek, karasinek, kene ve yaprak biti gibi haşerelere karşı larvasit uygulamaları gerçekleştirilirken, sivrisineklerin yoğun olduğu saatlerde kanallarda sıcak sisleme yöntemi uygulanıyor. Karasineklerin üreme alanı olan çöp konteynerlerinde hem larva hem de ilaçlama çalışmaları yapılırken, yeşil alanlar ve çalılıklar da gün içinde düzenli olarak kontrol ediliyor.

YILIN İLK YARISINDA TÜM SOKAKLAR 8 KEZ İLAÇLANDI

2026 yılının ilk yarısında, 124 mahallede (kırsal bölgeler hariç) 8 kez ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 666 park ve 100 okulda ilaçlama yapılırken, vatandaşlardan gelen 3 bin 400 talep de yerine getirildi. İlçe genelinde karasinek, sivrisinek larva ve uçkun mücadelesinin yanı sıra yaprak biti ve kemirgenlerle mücadele çalışmaları kapsamında toplam 4 bin 5 noktada halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışması yapıldı.

Çankaya Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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