Çankaya Belediyesi'nden Su Kaynaklarına Duyarlı Üretim

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Çukurambar Uğur Mumcu Parkı içerisinde bulunan Çansera Üretim Alanı'nda yazlık çiçek ekimine başladı. Su kaynaklarının korunmasına yönelik hassasiyet doğrultusunda bu yıl çiçek üretiminde çelikleme yöntemi yerine tohumdan üretim tercih edildi.

Çankaya Belediyesi'nin Çansera Üretim Alanı'nda yazlık çiçekler için yoğun bir hazırlık süreci başladı. Su kaynaklarının korunmasına yönelik duyarlılık kapsamında bu yıl çiçek üretimi, çelikleme yerine tohumdan gerçekleştirilecek. Çansera'da yürütülen çalışmalarla kadife, gazanya, aslanağzı, yıldız, ipek ve vapur dumanı başta olmak üzere birçok yazlık çiçek türü yetiştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında tesislerde 174 bin kışlık çiçek üretimi tamamlanırken, yaz dönemi için 80 bin yazlık çiçek üretilmesi hedefleniyor. Üretimi tamamlanan çiçekler, ilçenin tüm park ve bahçelerinde toprakla buluşturuldu.

Toplam 11 personelin görev yaptığı Çansera, yıl boyunca kesintisiz üretim yapıyor. Kış aylarında yazlık, yaz aylarında ise kışlık çiçek üreten tesis, Çankaya'nın yeşil alanlarını kendi kaynaklarıyla güzelleştiriyor.