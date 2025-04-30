Çankaya Belediyesi'nin Arama Kurtarma Ekibi 'ÇABUK' Eğitim Sürecine Girdi

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin gönüllü personelinden oluşan Arama Kurtarma Ekibi "ÇABUK", hafif arama kurtarma akreditasyonu sürecini tamamlamak amacıyla hazırlık dönemine girdi. Ekip, AFAD Ankara İl Müdürlüğü koordinasyonunda, AFAD Birlik Müdürlüğü yerleşkesinde teorik ve uygulamalı eğitim çalışmalarına başladı.

Çankaya Belediyesi'nin çalışanlarından oluşturduğu Arama Kurtarma ekibi ÇABUK, afetlere karşı hazırlıklı olma hedefiyle kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiyor. Ankara AFAD Birlik Müdürlüğünde, hafif arama kurtarma akreditasyon sürecini tamamlamak için çalışmalarına başlayan ÇABUK ekibine, uzman eğitmenler tarafından afet yönetimi, lojistik destek, kamp kurulumu ve sahada müdahale teknikleri aktarılıyor.

Yerel yönetimler düzeyinde sürece dahil olan ve tamamen gönüllülerden oluşan ÇABUK ekibi, yaşanan afet durumlarına karşı hızlı ve etkin müdahale için çalışmalarını sürdürüyor. AFAD Ankara İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitimlere başarıyla devam eden Çankaya Arama Kurtarma ekibi, belediyelere bünyesinde hizmet veren arama kurtarma konusunda örnek oluyor.