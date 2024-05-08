Çankaya Belediyesi Parklarda Bakım Onarım Çalışmalarını Hızlandırdı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde 3 milyon 240 bin metrekareyi bulan parklarında bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı. Hızla büyüyen çimleri ve yabani otları biçen belediye ekipleri, park içindeki oyun alanlarının ve donatıların bakımını da yapıyor.

Belediye, ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından budama, toprak serimi, bakım ve çiçeklendirme yapılıyor. Yağışlarla birlikte parklarda hızla büyüyen çimler ve yabani otlar biçilerek estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Kullanım ömrü dolan ve kullanımdan kaynaklı bozulan park içi donatılar ve salıncak, tahterevalli gibi oyun grupları onarılarak güvenli hale getiriliyor.

Bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra parklarına kendi seralarında ürettiği çiçekleri eken Çankaya Belediyesi, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte ilaçlama çalışmalarına da hız verdi.

PARKLAR DAHA YEŞİL HALE GETİRİLİYOR

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Sahada çalışan arkadaşlarımızın büyük gayretleri ile parklarımızı temiz ve konforlu hale getiriyoruz. İlçemiz genelinde belediyemizin sorumluluğunda 3 milyon 240 bin metrekare büyüklüğünde park alanımız bulunuyor. Tüm parklarımızda düzenli bir şekilde bakım ve onarım çalışması yapıyoruz. Komşularımızın keyifle vakit geçirebilmesi için parklarımızı canlandırıyoruz. Çocuk oyun gruplarımızı yeniliyoruz, peyzaj çalışmalarımız ile Çankayalı komşularımızın rahat bir nefes alacağı parklarımızı daha yeşil hale getiriyoruz" dedi.