Çankaya Belediyesi Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Çankaya Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlarda çim biçme, budama, toprak serimi ve park donatıları bakımını gerçekleştiriyor. Ekipler, parkların estetik görünümünü artırmak ve güvenliği sağlamak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

09.05.2025 10:53
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, çim biçme ve budama çalışmalarının yanı sıra oyun gruplarının ve park donatılarının da bakımını gerçekleştiriyor.

Çankaya Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Parklarda süren budama, çim biçme, toprak serimi, bakım ve çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra boyama ve tamirat faaliyetlerini de yürüten ekipler, temiz ve güvenli parklar için yoğun mesai harcıyor. Yaz aylarında daha sık ziyaret edilen parklarda kontroller yapan belediye ekipleri, kullanım ömrü dolan ve kullanımdan kaynaklı bozulan park içi donatıları onarıyor, çim, çiçeklendirme ve toprak çalışmaları da yaparak, Çankaya'nın parklarına estetik bir görünüm kazandırıyor.

Çankaya genelinde her gün farklı semtlerde çalışma yapan ekipler, son olarak Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Birlik Mahallesi İsmet İnönü, Çayyolu Muharrem Dalkılıç parklarında çim biçme ve toprak serimi çalışmalarını tamamladı. Ekipler, ilçe genelinde yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğündeki yeşil alanı kapsayan çalışmalarını hızlı ve koordineli bir programla yürütüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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