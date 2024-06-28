Çankaya Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu İş Birliği Protokolü İle Eğitimler Başlıyor

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Kat Hizmetleri ile Bulaşıkhane Görevlisi eğitimleri başlıyor.

Çankaya Belediyesi, İş ve İstihdam Merkezi'nde farklı dönemlerde açtığı istihdam garantili eğitimlerine devam ediyor. Merkez, iki yeni meslek kursu daha açıyor. Belediye ve Türkiye Aşçılar Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, teorik ve pratik 356 saat sürecek Kat Hizmetleri ile 144 saat sürecek Bulaşıkhane Görevlisi meslek eğitimleri yapılacak. Eğitimleri başarı ile tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olacak.

Ücretsiz eğitim sonunda istihdam

Ücretsiz eğitimlerde, Kat Hizmetleri için 20 kişi, Bulaşıkhane Görevlisi için ise 15 kontenjan ayrıldı. Her iki eğitimin sonunda mesleğin gerektirdiği yeterliliğe sahip olan adayların, özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda istihdamı da sağlanacak.

Başvurular şahsen yapılacak

Kurslara katılacak adayların şahsen başvuru yapması gerekiyor. Kontenjanla sınırlı 356 saat sürecek Kat Hizmetleri eğitimi için 18-35 yaş arası 20 kişi, 144 saat sürecek Bulaşıkhane Görevlisi eğitimi için 18-40 yaş arası 15 kişi eğitime tabi tutulacak. Başvurular, 'Belediye İş ve İstihdam Merkezi Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B2 Blok Kat 6' adresine yapılacak. Ayrıca detaylı bilgi, İş ve İstihdam Merkezi'nin '(0312) 458 89 00' dahili '3750-3751-3755' numaralı telefondan alınabilecek.