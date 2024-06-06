Çankaya Belediyesi, YKS Öğrencileri İçin Semt Pazarlarını Geç Kuracak

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sesten ve kalabalıktan etkilenmemesi için semt pazarlarının hafta sonu saat 13.00 itibarıyla kurulması kararı aldı.

Çankaya Belediyesi, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek YKS dolayısıyla ilçedeki semt pazarlarının, sınavdan sonra kurulması yönünde gelen yoğun talebe kayıtsız kalmadı.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, YKS'de öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için belediye olarak semt pazarlarının geç kurulması yönünde karar aldıklarını belirtti. Sınavın gençlerin geleceğini belirleyeceğini kaydeden Başkan Güner, sınav süresince öğrencilere sessiz bir ortam sağlanması için tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

Encümence yapılan görüşmede alınan karara göre hafta sonu saat 13.00 itibarıyla faaliyet gösterecek semt pazarları şunlar:

08 Haziran 2024 Cumartesi

Ümitköy Semt Pazarı,

Balgat Semt Pazarı,

Naci Çakır Semt Pazarı,

Yıldız Semt Pazarı,

Ayrancı Semt Pazarı,

Yenişehir Semt Pazarı

09 Haziran 2024 Pazar

Esat Semt Pazarı,

Aşıkpaşa Semt Pazarı,

100.Yıl Semt Pazarı,

Ümitköy Organik Pazarı,

Ayrancı Organik Pazarı