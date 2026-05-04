Çankaya'da "19 Mayıs Ödüllü Gençlik Futbol Turnuvası" Başladı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "19 Mayıs Ödüllü Gençlik Futbol Turnuvası" başladı. Turnuvanın final maçı, 19 Mayıs'ta oynanacak.

Çankayalı gençleri sporla buluşturan 19 Mayıs Ödüllü Gençlik Futbol Turnuvası'nda, 18-35 yaş arası sporcular takım kurarak hem spor yapmanın keyfini yaşıyor hem de rekabet dozu yüksek maçlarla stres atıyor. Çeyrek finale yükselen 8 takım, 19 Mayıs'taki büyük finalde mücadele etmek için yarı final maçlarında ter dökecek.

Kurtuluş Parkı içerisinde yer alan halı sahada oynanan maçlar, 25'er dakikadan iki devre halinde gerçekleşiyor. Kazanan takımın bir üst tura çıktığı maçların normal süresi beraberlikle biterse seri penaltılar sonucunda galip gelen takım çeyrek ve yarı finale yükseliyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden hareketle gençleri sporla buluşturan Çankaya Belediyesi, turnuva ile gençlerin birbirleriyle kaynaşmalarına olanak sağlıyor.