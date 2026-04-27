Çankaya'da 23 Nisan Kutlamaları, "Çocuk Şenliği" ile Taçlandı - Son Dakika
Çankaya'da 23 Nisan Kutlamaları, "Çocuk Şenliği" ile Taçlandı

27.04.2026 10:52  Güncelleme: 12:18
Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, İsmet İnönü Parkı’nda düzenlediği "23 Nisan Çocuk Şenliği" ile taçlandırdı. Şenlikte, her yaştan vatandaş keyifli bir pazar günü geçirdi.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, İsmet İnönü Parkı'nda düzenlediği "23 Nisan Çocuk Şenliği" ile taçlandırdı. Şenlikte, her yaştan vatandaş keyifli bir pazar günü geçirdi.

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına özel olarak İsmet İnönü Parkı'nda "Çocuk Şenliği" düzenledi. Her yaştan vatandaşın katıldığı şenlikte özellikle çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi.

Şenlikte animasyon gösterisi ve ateş şovu ile büyülü anlar yaşayan çocuklar, etkinlik boyunca tahta bacak ve maskot karakterlerle fotoğraf çektirdi. Renkli anlara sahne olan şenlikte minikler kukla ve sahne gösterileriyle doyasıya eğlendi. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramıyla keyiflenen çocuklar, güzel havada oyunlar oynayarak etkinliğin tadını çıkardı.

Hafta sonu da 23 Nisan etkinlikleri dolayısıyla Kuğulupark'ta düzenlenen Doludizgin Band'ın sahne aldığı konserde, vatandaşlar şarkılarla geçmişe yolculuk yaptı. Barış Manço'nun şarkılarını seslendiren grup, Kuğulupark'ı dolduran her yaştan ilçe sakinine keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çankaya'da 23 Nisan Kutlamaları, 'Çocuk Şenliği' ile Taçlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çankaya'da 23 Nisan Kutlamaları, "Çocuk Şenliği" ile Taçlandı - Son Dakika
