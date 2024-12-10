Çankaya'da 5. Enver Gökçe Şiir Ödül Töreni Gerçekleşti

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Özgür Öykü Şiir Dergisi Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşen törende Hatice Tarkan Doğanay, "Yüzüme Oyulan Havva" adlı eseriyle birincilik ödülünün sahibi oldu.

Çankaya Belediyesi, Özgür Öykü Şiir Dergisi tarafından düzenlenen 5'inci Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Edebiyat dünyasından birçok ismin katıldığı ödül töreni, Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşti.

Yazar Zeynal Gül'ün sunuculuğunu yaptığı ödül töreni, Hasan Hüseyin Yalvaç'ın açılış konuşmasıyla başladı. Enver Gökçe'nin hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından şair ve gazeteci-yazar Atilla Aşut, şair ve yazar Ahmet Özer ve fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel Gökçe anısına konuşma yaptı. Enver Gökçe'den şiirlerin okunduğu törende, şair Sami Aydoğan Gökçe'nin "Ah Len Ah ve "Ve de Gavur İçinde Yeşirdiler" şiirlerini seslendirdi. Enver Gökçe'nin "İlk Adım" şiirini şair ve yazar Ömer Öneren, "Bir İhtiyar" şiirini yazar Bayram Atakul ve "Oy Beni" şiirini yazar Hatice Sönmez Kaya okurken Müzisyen Aysel Çiçek ise "Enver Gökçe Kervanı" başlıklı kendi şiirini okudu.

Hasan Hüseyin Yalvaç, Sami Aydoğan, Asım Öztürk, Haydar Ünal, Mustafa Seyfi ve Münevver Aksoyak Erdem'den oluşan seçici kurul, ödüle, 28 şair/yapıt arasından Hatice Tarkan Doğanay'ın Metinlerarası Kitap etiketiyle yayımlanan "Yüzüme Oyulan Havva" adlı eseri birincilik ödülüne layık gördü. Doğanay, ödülünü Ahmet Özer'in elinden aldı. Yazar Özgen Seçkin ve şair A. Kadir Paksoy'a ise Enver Gökçe ve toplumcu gerçekçi şiir üzerine yaptıkları çalışmaları dolayısıyla onur ödülü verildi. Seçkin'in törene katılamaması nedeniyle ödülü, Münevver Aksoyak Erdem tarafından yazar Haydar Ünal'a takdim edildi. Kadir Paksoy ise ödülünü şair Hasibe Ayten'in elinden aldı.

Törende ayrıca heykeltıraş Azimet Karaman'a ve İbrahim Demirel'e teşekkür plaketi verildi. Karaman'a plaketi Enver Gökçe Dostları grubu adına ve Öykü Şiir Dergisi adına Meltem Aksoyak Erdem tarafından verilirken; İbrahim Demirel ise plaketini Atilla Aşut'un elinden aldı.

Ödül töreni, İbrahim ve Zaim Güzel seslendirdiği müzik dinletisiyle sona erdi.