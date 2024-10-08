Çankaya'da Ahmet Say Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Çankaya Belediyesinin 1'inci Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri'ne layık görülen sanatçılar belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez verilecek ödüller için seçici kurullar, 1 Ekim'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu'nda toplandı.

Kurullar, edebiyat alanında şair, yazar ve düşün insanı Ahmet Telli'yi, müzik alanında ise genç piyanist ve akademisyen Can Çakmur'u ödüle layık gördü.

Telli ve Çakmur, ödüllerini 11 Ekim'de Ankara MEB Şura Salonu'nda saat 19.00'da Yekta Kopan'ın sunuculuğunu yapacağı törenle alacak.

Fazıl Say ve Seda Kırankaya'nın konser vereceği programda Say, yeni bestelediği eserlerin de dünya prömiyerini gerçekleştirecek.