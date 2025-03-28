Çankaya'da Bahçıvanlık Eğitim Kursu Uygulamalı Eğitimlere Geçti

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin bitki ve çiçek yetiştirmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği 'Bahçıvanlık Eğitim Kursu'nda uygulamalı eğitimlere geçildi. Eğitimlerin teorik kısmını başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, Maltepe Umut Parkı'nda hazırlanan alanda uygulamalı eğitimlere başladı.

Çankaya Belediyesi tarafından vatandaşların balkon ve bahçelerinde bilinçli olarak bitki ve çiçek yetiştirmeleri için düzenlenen Bahçıvanlık Eğitim Programı'nda uygulamalı eğitimlere geçildi. Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşen teorik eğitimin ardından sertifika kazanmaya hak kazanan kursiyerler, Maltepe Umut Parkı'nda özel olarak hazırlanan alanda uygulamalı eğitimlere başladı. 5 Haziran'a kadar devam edecek eğitimlerde kursiyerler, balkon ve bahçe ekipmanlarını tanırken bitki ve çiçeklerin nasıl yetiştirildiğine dair öğrendiklerini uygulama imkanı bulacaklar.

Uzman personeller tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor

Büyük ilgi gören Bahçıvanlık Eğitimi Kursu'nda, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin ilgili bölüm hocalarınca ve Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı uzman personeller tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Katılımcılara teorik eğitimlerde dış ve iç mekan bitkileri, budama, aşılama, meyve ağaçları, çim alan bakımı, yağmur suyu hasadı, dikey bahçecilik, temel sebzecilik, organik tarım ve arıcılık ve çim alanlara alternatif olarak az su isteyen bitkiler hakkında bilgi verildi. Uygulamalı eğitimlerde ise bitki yetiştirme ekipmanları tanıtılırken kursiyerlere çelik alma, bitki dikimi ve çim tohumu ekimi gibi konularda bilgi verilerek pratik yapmaları sağlanıyor.