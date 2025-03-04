Çankaya'da Bahçıvanlık Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Çankaya'da Bahçıvanlık Eğitimi Başladı

Çankaya Belediyesi, vatandaşlara balkon ve bahçelerinde bitki ve çiçek yetiştirme konusunda eğitim vermeye başladı. Eğitimler, uzman eğitmenler tarafından teorik ve pratik olarak sunulacak.

04.03.2025 18:38  Güncelleme: 20:21
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin, vatandaşların balkon ve bahçelerinde bilinçli bitki ve çiçek yetiştirmeleri için düzenlediği "Bahçıvanlık Eğitimi" başladı.

Çankaya Belediyesi'nin konusunda uzman eğitmenleri, Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde teorik ve pratik eğitimler sunuyor.

Bahçıvanlık Eğitimi'nin ilk gününde, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Aknişan, Aydın Özsoy ve Tutku Kurt Bayyurt, kursiyerlerle bir araya geldi.

345 kursiyer, 3 hafta boyunca 40 saat sürecek eğitimler sonunda katılım belgesi almaya hak kazanacak. Eğitimin pratik uygulamaları ise Maltepe Umut Parkı'nda yapılacak.

Hafta içi her gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında eğitimlere katılan kursiyerlere küçük bahçelerin düzenlenmesi, dış ve iç mekan bitkileri, budama, aşılama, meyve ağaçları, çim alan bakımı, yağmur suyu hasadı ve temel sebzecilik gibi konularda bilgiler sunuluyor. Eğitimlerde ayrıca az su isteyen bitkiler ve yağmur suyunun değerlendirilmesi konularına ağırlık verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya'da Bahçıvanlık Eğitimi Başladı - Son Dakika

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