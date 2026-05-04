Çankaya'da Bekar Anneler, Dayanışma Buluşması'nda Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Bekar Anneler Derneği Ankara Çemberi Dayanışma Buluşması'na ev sahipliği yaptı. Buluşmada, bekar annelerin görünmeyen emeğini görünür kılmak ve aralarındaki bağı güçlendirmek amaçlandı.

Bekar Anneler Derneği tarafından gerçekleştirilen Dayanışma Buluşması'na ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi, hayatta var olmaya çalışan bekar annelerin yalnız olmadığını hissettirdi. Bekar annelere özel Anneler Günü programı olarak planlanan buluşmada, bekar annelerin görünmeyen emeğini görünür kılmak hedeflendi. Çankaya Belediyesi 100'üncü Yıl Çankaya Evi'nde bir araya gelen kadınlar dayanışma çemberinde birbirlerine destek oldu.

Buluşmada Türkiye'de tek ebeveynliğin getirdiği toplumsal ve ekonomik sorumlulukları görünür kılmak, bu yükü omuzlayan kadınların yalnızlığını kıracak somut bir dayanışma ağı örmek hedeflendi.

Ankara çemberiile dayanışma ağı

Bekar Anneler Derneği Başkanı Serap Yelkenci, derneğin üç yıldır faaliyet gösterdiğini ve bir aydır Ankara'da çalışmalar yürüttüklerini belirtirken; Ankara'da ilk toplantılarının Çankaya'da gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Yelkenci, "Ankara'da resmi verilere göre 180 bini aşan tek başına hane var. Bu gerçekle Ankara'da yaşayan bekar annelere yönelik başlatılan Ankara Çemberi'nin Çankaya'da yaşayan kadınlarla genişlemesi ve yeni iş birliklerine doğru yol almasını umuyoruz" dedi.

Buluşmada ayrıca aynı semtte, aynı sokakta benzer yollardan geçen bekar annelerin birbirini fark etmesi, kalıcı bir destek ve dayanışma mekanizması kurulması konuları da görüşüldü.