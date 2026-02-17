Çankaya Belediyesi'nin Cam Üfleme ve İşleme Sanatı Kursuna Yoğun İlgi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde devam eden cam üfleme ve işleme sanatı kursu yoğun ilgi görüyor. Kısa sürede kontenjanı dolan kurs, hem geleneksel el sanatlarına ilgi duyanları hem de farklı bir sanat dalıyla tanışmak isteyenleri bir araya getiriyor.

Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında kursiyerler, cam üfleme ve işleme tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Teorik bilgilerin yanı sıra birebir üretim sürecine dahil olan katılımcılar, camın yüksek ısıyla nasıl şekillendiğini yakından gözlemledi.

Çankaya Belediyesi'nin sanat ve kültür alanındaki çalışmalarından biri olan kurs, hem geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sunuyor hem de katılımcılara yeni bir beceri kazanma imkanı sağlıyor.