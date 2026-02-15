Ankara'nın Çankaya ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.K. (22) idaresindeki 06 BH 1084 plakalı otomobil, Celal Bayar Bulvarı Ankara Tren Garı önünde kontrolden çıkarak refüjdeki tabela direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaburga kemiklerinde kırık olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çankaya'da Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?