Çankaya'da Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankaya'da Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

15.02.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enes K. (22) yaralandı, kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü Enes K. (22) yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı Yüksek Hızlı Tren Garı önünde meydana geldi. Kızılay yönüne giderken Enes K.'nin kontrolünü yitirdiği 06 BH 1084 plakalı otomobil, direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Enes K. hastaneye kaldırıldı. Enes K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Çankaya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'da Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:45:18. #7.11#
SON DAKİKA: Çankaya'da Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.