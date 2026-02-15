Çankaya'da Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü Enes K. (22) yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı Yüksek Hızlı Tren Garı önünde meydana geldi. Kızılay yönüne giderken Enes K.'nin kontrolünü yitirdiği 06 BH 1084 plakalı otomobil, direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Enes K. hastaneye kaldırıldı. Enes K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.