Çankaya'da Ehliyetsiz Sürücü Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Ağır Yaralı - Son Dakika
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Çankaya'da Ehliyetsiz Sürücü Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Ağır Yaralı

Çankaya\'da Ehliyetsiz Sürücü Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Ağır Yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin kamyonete çarpması sonucu 16 yaşındaki A.E.A. ağır yaralandı. Olayda bir diğer motosiklet kazasında da bir kurye ağır yaralandı.

17.01.2025 21:34  Güncelleme: 21:39
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin kamyonete arkadan çarptığı kazada, 16 yaşındaki A.E.A. ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz trafiğe çıkan A.E.A. yönetimindeki 06 BJ 417 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen 06 DVB 882 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.E.A., yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.E.A., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan A.E.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana gelen başka bir kazada da 34 RB 3486 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen 06 ELH 127 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kurye, yerde hareketsiz kaldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kuryenin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayı gören Mehmet Yavuz Uğur, "Kaza olduğunu gördük. Gidip bakınca motorcu arkadaşın yerde yattığını gördük. Ağzından ve burnundan çok şiddetli kan geliyordu. Bayağı bir gölet olmuştu" dedi.

Haber: Kamera: Samet ÖKSÜZ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çankaya'da Ehliyetsiz Sürücü Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Ağır Yaralı - Son Dakika

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