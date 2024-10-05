Çankaya\'da \'Farklı Bakışlar Olsa Da\' Sanat Sergisi Açıldı

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde çeşitli disiplinlerden sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği "Farklı Bakışlar Olsa Da" sergisi ziyarete açıldı.

Çankaya'da farklı disiplinlerden sanatçıların eserleri, "Farklı Bakışlar Olsa Da" sergisinde bir araya getirildi. Sanatseverlere farklı perspektifler sunmayı hedefleyen sergi, görsel sanatlara ilgi duyanları Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde misafir ediyor. Sergi sanatın sınırlarını muğlaklaştıran ve algıları sorgulayan bir alan sunarken zengin bir kolajla izleyicilere yeni deneyimler sunuyor.

Deneyimli ve sanata yeni ilgi duymaya başlayan sanatçıları bir araya toplayan sergide katılımcılar, sanatçılarla tanışma ve eserlerin yaratım sürecine ilişkin bilgi edinme fırsatı yakaladı. Sergide resimden heykele dijital sanatlardan enstalasyonlara kadar geniş bir yelpazede eserler yer alıyor.

Farklı bakış açıları ve yorumların bir arada bulunduğu sergi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 29 Ekim'e dek görülebilecek.