Şiddet Kurbanları İçin Fidan Dikildi

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar ve çocuklar anısına düzenlenen "Kadınlar ve Çocuklar İçin Yeşerecek Dallar" etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi, Çankaya Mahallesi Muhtarlığı, Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Ayrancı Semt Meclisi iş birliğiyle şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar ve çocuklar anısına fidan dikti. Üsküp Caddesi ve Şehit Ersan Caddesi üzerinde gerçekleşen etkinliğine, CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka da katıldı.

Etkinlik kapsamında dikilen 35 fidanla, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadın ve çocukların anısının yaşatılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı. "Unutmadık, unutmayacağız, yaşatacağız" mesajıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadın ve çocuk hakları konusunda toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekildi.