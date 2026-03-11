Çankaya'da Gençlere Yönelik İş Birliği Protokolü

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Habitat Derneği ile gençlere ve toplumsal gelişime yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Çankaya Belediyesi, gençlere ve toplumsal gelişime yönelik çalışmalar kapsamında Habitat Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu tarafından Çankaya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle imza altına alındı. Törene, belediye yetkilileri, dernek temsilcileri ve gençler katıldı.

"Protokol Ankara için de büyük bir anlam ifade ediyor"

Törende konuşan Güner, yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğu güçlü bağların kent yaşamını daha nitelikli hale getirdiğini belirtti. Güner, "Hayata geçirebileceğimiz farklı farklı modelleri, farklı uygulamaları içinde uygulayabileceğimiz programları ve etkinlikleri, Çankaya özelinde Habitat Derneği ile gerçekleştirecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çankaya Başkent'in kalbi bugün imzaladığımız bu protokol aynı zamanda Ankara için de çok büyük bir anlam ifade edecek" dedi.

Gençlerin sosyal ve dijital becerileri desteklenecek

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise yerel yönetimlerle kurulan ortaklıkların toplumsal dönüşüm açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Caldu, özellikle gençlerin dijital beceriler kazanması, girişimcilik alanında desteklenmesi ve sosyal projelerde aktif rol almasının Türkiye'nin geleceği için kritik olduğunu dile getirdi.

Protokol kapsamında Çankaya'da gençlere yönelik çeşitli eğitim, atölye ve proje çalışmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Dijital dönüşüm, girişimcilik, sürdürülebilirlik ve gönüllülük gibi alanlarda gerçekleştirilecek programlarla gençlerin hem kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hem de toplumsal sorunlara çözüm üretme süreçlerine daha aktif katılmaları hedefleniyor.

Gençlerin karar süreçlerine katılımı artacak

Protokol, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve ortak projelerin daha sistemli yürütülmesini hedefliyor. Taraflar, özellikle gençlerin karar alma süreçlerine katıldığı projelerin geliştirilmesi konusunda iş birliği konusunda mutabık kaldı.

Gençlere yönelik eğitim programlarının artırılması, sosyal inovasyon projelerinin desteklenmesi ve gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını da kapsayan iş birliğiyle, Çankaya'da gençlerin daha aktif ve katılımcı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi ve yerel kalkınmaya destek olunması amaçlanıyor.