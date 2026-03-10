Çankaya Belediyesi'nden Karataşlı Çocuklara Erken Bayram Hediyesi

HABER: Zeynep Özmen

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen ziyarette, Karataş İlkokulu öğrencilerine Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bayram hediyeleri verildi.

Çankaya'nın kırsal mahallelerinden Karataş'ta bayram öncesi anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Çankaya Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen okul ziyaretinde, Güner'in bayram hediyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy tarafından Karataş İlkokulu öğrencilerine takdim edildi. Bayram şekeri, oyuncak, kırtasiye ürünlerinden oluşan hediyelerini alan çocuklar bayram öncesi mutluluğu yaşadı.