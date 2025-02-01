Çankaya'da Sahne Alan Sadık Gürbüz, Türkülerini Devrim Şehitleri İçin Söyledi

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(ANKARA) - Çankaya'da bu yıl "Uğur Mumcu Sesleniyor" başlığında 32'ncisi düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası, Sadık Gürbüz ve grubunun sahne aldığı anma konseriyle sona erdi.

Çankaya Belediyesi, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak'ta başlayıp hukukçu ve siyasetçi Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak'ta sona eren Adalet ve Demokrasi Haftası etkinliklerinin 32'ncisine ev sahipliği yaptı. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin katılımıyla düzenlenen haftada sergi, açık oturum, söyleşi ve paneller Başkentlilerle buluştu.

Uğur Mumcu ve devrim şehitlerinin anıldığı Adalet ve Demokrasi Haftası'nın kapanış etkinliği, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sadık Gürbüz ve grubunun sahne aldığı konserle gerçekleşti. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tiyatro sanatçısı Şebnem Gürsoy'un sunumuyla düzenlenen anma gecesine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Konserde sanatçı Sadık Gürbüz türkülerini demokrasi şehitleri için söyledi.

Sadık Gürbüz'ün usta gazeteci ve devrim şehitlerini andığı etkinlikte Gürbüz'e piyanoda Burcu Durukan vokalde Yağmur Soykök perküsyonda Şakir Ozan Uygan ve yan flütte Ahmet Yakup Yıldız eşlik etti.