Çankaya'da Sevgililer Günü'nde 30 Çift Nikahlandılar

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Sevgililer Günü'nde 30 çiftin nikahını kıydı. Belediye, 14 Şubat'ta evlenen tüm çiftlere, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelinin ürettiği anahtarlıklardan hediye etti.

Çankayalı pek çok çift nikah masasına oturmak için Sevgililer Günü'nü tercih etti. Çankaya Belediyesi'nin Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi ve Prof. Dr. Türkan Saylan Nikah Salonu, 14 Şubat'ta 30 çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesi nikah memurları, evlilik akdi tamamlanan tüm çiftlere evlilik cüzdanının ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelinin hazırladığı ve çiftlerin baş harflerinin yer aldığı anahtarlıklardan hediye etti. Normal günlerde 5 çiftin nikahını kıyan nikah memurları, 14 Şubat'ta 30 çiftin nikahını kıyarak yoğun mesai yaptı.