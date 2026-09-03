Çankaya'daki ot yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Çankaya'daki ot yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Çankaya\'daki ot yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
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Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, elektrik hatlarını da etkiledi. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan ot yangını kontrol altına alındı.

Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi Dikmen Caddesi'nde baz istasyonu ve vericilerin bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ağaçların da bulunduğu geniş bir alanda etkili olan yangın, bölgedeki elektrik hatlarını da etkiledi.

İtfaiye ve orman ekiplerince yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Çankaya, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'daki ot yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya'daki ot yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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