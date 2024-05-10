Çankaya Evleri Yıl Sonu Sergileri Başkan Güner\'in Ziyaretiyle Son Buldu

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(ANKARA)- Çankaya Evleri'nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin ürettiği çalışmaların yer aldığı "Çankaya Evleri Yıl Sonu Sergileri", Başkan Hüseyin Can Güner'in ziyaretiyle sona erdi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen sergi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Çankaya Evleri'nin ortak yıl sonu sergisi sona erdi. Çankaya Belediye Başkanı Hasan Can Güner de Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Çankaya Evleri'nde eğitim alan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi, yoğun bir katılımla tamamlandı.

İlgiyle karşılanan Başkan Güner, "Burada ev sahibi olan biz değil, Çankaya Evleri'mizde eğitim alan kursiyerlerimiz ve aileleridir" diyerek kursiyerlerin çoğunluğunun kadın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güner, "Bugün Çankaya Evlerimizde, Halk Eğitim merkezlerimizle işbirliği içerisinde yürüttüğümüz kurslarımıza katılan ve bu kurslarda ürettikleri el emeği göz nuru diyebileceğimiz eserlerini Çankayalılara tanıtan kursiyerlerimizin sergisinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

"20 YIL ÖNCE ATILAN ÇANKAYA EVLERİ TOHUMU, MEYVELERİNİ VERİYOR"

Başkan Güner yaklaşık 20 yıl önce atılan Çankaya Evleri tohumunun yeşerdiğini, filizlendiğini, kökleştiğini ve yıllardır da meyvelerini verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çankaya Evleri'mizde bugün 26 bin 800 yurttaşımızı 27 burada ağırlıyoruz, 116 branşta kurs ve eğitimler veriyoruz, böylelikle toplumun sosyal gelişimini destekliyoruz, komşularımıza da sağlıklı sosyal ilişkiler inşa edebilecekleri ortam ve imkanlar yaratıyoruz. Farklı yaş ve cinsiyetten, farklı sosyo-ekonomik kesimlerden yurttaşlarımıza eşit ve ücretsiz bir şekilde kamusal eğitim hizmeti ulaştırıyor, birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve üniversiteyle iş birliği yaparak yetişkinlere yönelik kurslarla hem kişisel gelişime katkı sunuyoruz hem de sosyalleşmelerine olanak sağlıyoruz.

"YURTTAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bir ulus için en önemli konu olan eğitimde özelleşmenin yaygınlaştığı, fırsat eşitliğinin rafa kalktığı bir dönemde burada LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize kurs desteği veriyoruz. Ayrıca yine Çankaya Evleri'mizde bulunan çalışma salonları ve kütüphanelerimizle de öğrencilerin konforlu bir ortamda ders çalışmalarına olanak sağlıyoruz, yine yurttaşlarımızı kitapla buluşturuyoruz. Yani bir bütün olarak sosyal, ekonomik ve siyasi sebeplerle tahrip edilen bir yaşamı hep birlikte onarıyor, yurttaşlarımızın yaşam kalitesini korumayı ve artırmayı hedefliyoruz. Çankaya Belediyesi olarak yapılan tüm bu çalışmaların sonuçlarını görmek bize en büyük mutluluğu yaşatıyor. Kurslarımıza katılan yurttaşlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini sergiledikleri tüm çalışmalar bizlere de büyük bir motivasyon kaynağı oluyor."

"BİRLİKTE ÜRETİP, YAŞAMI BİRLİKTE ÖRECEĞİZ"

Belediyecilik anlayışı olarak yaşam boyu eğitim ilkesini benimsediklerinin altını çizen Güner, "Birlikte üretip birlikte yaşamı öreceğimiz, böylesi etkinliklerin artarak çoğalacağı bir döneme hep beraber 'Merhaba' derken tüm kursiyerlerimize, ailelere, kıymetli katılımcılara, iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara halk eğitim merkezimizin kıymetli yöneticilerine ve geçmişten bugüne buraya emek veren tüm yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum" dedi.