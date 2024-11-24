Çankaya GESK, Türkiye Sesi Görenler Ligi'nde 10. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
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Çankaya GESK, Türkiye Sesi Görenler Ligi'nde 10. Şampiyonluğunu Kazandı

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) Futbol Takımı, Türkiye Sesi Görenler 2024 Sezonu Futbol Deplasmanlı Süper 1.Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. 10. kez kupayı müzesine götüren kulüp, son maçında İzmir Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 4-0 ile mağlup etti.

24.11.2024 11:46  Güncelleme: 12:13
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) Futbol Takımı, Türkiye Sesi Görenler 2024 Sezonu Futbol Deplasmanlı Süper 1.Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Çankaya GESK 10'uncu kez kupayı müzesine götürdü.

Çankaya GESK Türkiye Sesi Görenler 2024 Sezonu Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi'nde bir kez daha şampiyon oldu. Sezonun son maçında Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda İzmir Görme Engelliler Spor Kulübü'nü ağırlayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, rakibini 4-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Deplasmanlı Süper 1. Ligi'nin kurulduğu günden bu yana geçen 11 sezonda 10 şampiyonluk kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan Çankaya GESK, bu galibiyetle en yakın rakibinin 2 puan önünde şampiyonluğa kavuştu.

Kahraman Kurbetoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta Mehmet Dinçer'in tek sayısı maçın skorunu belirlerken 8 takımın yer aldığı ligde 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Çankaya GESK elde ettiği 37 puanla şampiyonluğa adını yazdırdı.

Maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuşan oyuncular, mutluluklarını aileleri ile paylaştı. Omuzlarda taşınan şampiyon sporcuların sevincine Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Çetin ve Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan da ortak oldu.

Çankaya GESK, Türkiye Sesi Görenler Ligi\'nde 10. Şampiyonluğunu Kazandı
Kaynak: ANKA

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