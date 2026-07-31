Çankaya Kent Bostanları\'nda hasat zamanı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin Mutlukent ve ATA Kent Bostanları'nda eğitim alan kursiyerler, haziran ayında diktikleri sebze ve meyvelerin ilk hasadını yaptı.

Çankaya Belediyesi'nin Mutlukent ve ATA Kent Bostanları'nda ilk hasat dönemi başladı. Haziran ayında düzenlenen Temel Sebze Yetiştiriciliği Eğitimleri kapsamında toprakla buluşturulan fideler, kursiyerlerin emeğiyle ilk ürünlerini verdi. Kent yaşamının içinde toprağa dokunma imkanı bulan kursiyerler; domates, biber, salatalık, kabak, kavun, mısır ve fasulyeden oluşan ürünlerin hasadını gerçekleştirirken, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Eğitimlerin ardından hak kazandıkları parsellerde üretime başlayan kursiyerler, fide dikiminden ürünlerin bakımına, gelişimlerinin takibinden hasada kadar üretimin her aşamasını uygulamalı olarak öğreniyor.

ATALIK TOHUMLARDAN TOPRAĞA, TOPRAKTAN SOFRAYA

Kent Bostanları'nda yalnızca sebze ve meyve yetiştirilmiyor; kent içinde doğayla uyumlu üretimin yolları da öğretiliyor. Parsellerde, Çankaya Belediyesi tarafından atalık tohumlardan yetiştirilen fideler de kullanılıyor. Kursiyerler, fideyi toprağa dikmekten ürünün bakımına, gelişimini gözlemlemekten hasada kadar üretim sürecinin tüm aşamalarında rol alıyor. Kimyasal ve ilaç kullanmadan üretim yöntemlerini öğrenen kursiyerler, bitkilerin ihtiyaçlarını gözlemleyerek doğal üretim süreçlerini deneyimliyor.

BİRLİKTE ÖĞRENİYOR, BİRLİKTE ÜRETİYORLAR

Temel Sebze Yetiştiriciliği Eğitimleri ile başlayan süreç, kursiyerlerin kendilerine ayrılan parsellerde yaptığı uygulamalarla devam ediyor. Bakım ve kontrollerini Çankaya Belediyesi ekipleriyle birlikte sürdüren kursiyerler; karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeyi, bitkilerin ihtiyaçlarını doğru zamanda fark etmeyi ve üretim sürecini planlı bir şekilde yürütmeyi öğreniyor. Çankaya Belediyesi, Kent Bostanları aracılığıyla vatandaşların kent yaşamının içinde üretim yapmasına, doğayla bağ kurmasına ve kendi yetiştirdiği ürünleri hasat etmesine olanak sağlamayı sürdürüyor.