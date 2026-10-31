Çankaya Kent Konseyi'nde Güler, tek merkezden yönetimin geride kaldığını söyledi - Son Dakika
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Çankaya Kent Konseyi'nde Güler, tek merkezden yönetimin geride kaldığını söyledi

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Çankaya Kent Konseyi\'nde Güler, tek merkezden yönetimin geride kaldığını söyledi
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Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, Çankaya Kent Konseyi'nin 15. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda tek merkezden yönetim anlayışının geride kaldığını söyledi. Kurul yarın yapılacak seçimlerle tamamlanacak, konseyin yeni dönem yönetimi belirlenecek.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, Çankaya Kent Konseyi'nin 15. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, "Gelişen dünyada artık tek merkezden yönetim anlayışı geride kalmıştır. Bugün modern şehircilik, katılımcılığı, şeffaflığı ve sürdürebilirliği zorunlu kılmaktadır. Bizler kentimizin sadece bugünkü sorunlarına anlık çözümler üretmekle kalmamalıyız" dedi.

Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, Çankaya Kent Konseyi'nin 15. Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katıldı. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde gerçekleşen kurula Güler'in yanı sıra YENİ Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Ercan Başal, mevcut Başkan Mustafa Coşar ve konsey üyeleri katıldı.

"KENTLER, SADECE TAŞTAN VE BETONDAN İBARET FİZİKSEL ALANLAR DEĞİLDİR"

Genel Kurula hitap eden Güler, tutuklu bulunduğu için kurula katılamayan Başkan Hüseyin Can Güner'in selamlarını, ve iyi dileklerini iletti. Kurulda bir arada olmalarının temel nedeninin Çankaya'nın yarınlarını birlikte inşa etmek olduğunu belirten Güler şöyle konuştu:

"Kentler, sadece taştan ve betondan ibaret fiziksel alanlar değildir. Kentler; içinde yaşayan insanların hayalleriyle, hatıralarıyla, kültürüyle ve en önemlisi ortak yaşama iradesiyle nefes alan canlı birer organizmadır. Gelişen dünyada artık tek merkezden yönetim anlayışı geride kalmıştır. Bugün modern şehircilik, katılımcılığı, şeffaflığı ve sürdürebilirliği zorunlu kılmaktadır. Bizler kentimizin sadece bugünkü sorunlarına anlık çözümler üretmekle kalmamalıyız. Depreme dirençli, iklim krizine karşı hazırlıklı, betona gömülmemiş, yeşil alanları bol, sokaklarında çocukların güvenle oynadığı, kültürü ve sanatı yaşayan bir şehri gelecek nesillere miras bırakmak zorundayız."

Çankaya Kent Konseyi'nin gerçek işlevini kazanmasının yolunun sivil toplumun iradesi ve katılımıyla mümkün olabileceğini dile getiren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizlere düşen bu iradenin önünü açmak ve katılımı güçlendirecek imkanları sağlamaktır. Sivil toplumumuzun birikimi ve gönüllü emeği de bu imkanları toplumsal faydaya dönüştürecektir. Komşularımızın hayatına dokunan her çalışma, gerçek sorunlara çözüm üreten her ortak proje yerel demokrasimizin köklerini güçlendirir. Bu nedenle konseyimizi farklı görüşlerin buluştuğu, ortak aklın geliştiği demokratik bir meclis olarak görüyoruz. Çankaya Belediyesi olarak Konseyimizle dayanışma içinde çalışmaya, Çankaya'yı birlikte yönetme anlayışını büyütmeye devam edeceğiz. Bu anlayışla emek veren Çankaya Kent Konseyi Başkanımızı, yönetimini, meclislerimizi, çalışma gruplarımızı ve tüm gönüllülerimizi çalışmaları dolayısıyla yürekten kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde sorumluluk üstlenecek bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

Çankaya Kent Konseyi'nin 15. Olağan Seçimli Genel Kurulu, yarın yapılacak seçimlerle tamamlanacak. Seçimlerde konseyin yeni dönem yönetimi belirlenecek.

Kaynak: ANKA
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