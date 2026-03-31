Çankırı Barajı'nda Su Seviyesi Artıyor
Çankırı Barajı'nda Su Seviyesi Artıyor

31.03.2026 16:26
Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nın doluluk oranı kış yağışlarıyla yüzde 31'e yükseldi.

Çankırı'da içme suyu sağlayan barajdaki doluluk oranı, kış aylarındaki yağışlar sayesinde yüzde 11'den yüzde 31'e çıkmasını sağladı.

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği Müdürü Recep Özen, AA muhabirine, Çankırı'nın içme suyunun karşılandığı Güldürcek Barajı'nın 1979 yılında bölgesel sulama amaçlı kurulduğunu, 2005 yılında yapılan çalışmalar sonucunda barajın yüzde 95'inin içme suyuna tahsis edildiğini söyledi.

Barajdan yaklaşık 130 bin kişiye içme suyu sağlandığına işaret eden Özen, "Güldürcek Barajı ne yazık ki küresel ısınmanın da etkisiyle her dönem seviyesini kaybetmekte. 2025 yılı sonunda barajımız yüzde 11'ler seviyesine kadar geriledi. 2026 kış dönemiyle beraber su seviyelerimiz artış göstererek yüzde 31 seviyelerine geldi." dedi.

Nisan ve mayıs aylarında bekledikleri yağışlarla seviyenin artmasını ümit ettiklerini dile getiren Özen, "Bugün itibarıyla görülen sıcaklıklar neticesinde 2026 yılının biraz daha sıkıntılı geçeceğini düşünüyoruz. Bu noktada su kullanımıyla alakalı vatandaşlarımızdan iktisatlı olmalarını tavsiye ve talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
