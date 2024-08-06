Çankırı Belediyesi 3. Uluslararası Tuz Festivali Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

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Çankırı Belediyesince 16-18 Ağustos'ta düzenlenecek 3. Uluslararası Tuz Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi.

Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, festivalin dün spor etkinlikleriyle açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festival kapsamında 12 noktada etkinlik yapacaklarını belirten Esen, "Tuz mağaramız lokomotifimiz olacak demiştik. Uzunyol gibi sekiz on noktayı hayata geçirdik. Yöresel Kültür Evimizi, mutfak evimizi açtık. İnanmıştık. Tuz mağaramızı yılda bir milyon kişi ziyaret edecek dediğimde yüzde 90'ının inanmadığını biliyordum. 2023 yılında Tuz mağaramıza gelen ziyaretçi 1,5 milyonun üzerinde. Yani on yılda planladığımızı beş yılda hayata geçirdik." dedi.

Esen, ülke genelinde tasarruf tedbirleri uygulandığı için festivali sponsorların katkılarıyla yapacaklarını aktararak, "Festivalimizi de önemli bir noktaya getirdik. Türkiye'nin çoğu yerindeki festivaller iptal oldu. Ama biz bu festivali yapabiliyorsak sizlerin sayesinde. Çankırı'nın evladı olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca, şehrimizin arkasında duran ve bizlere inanan Sayın Valimize, ekibine ve kendi ekibime de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çankırı'nın turizm açısından eksiklikleri olduğuna dikkati çeken Esen, şöyle konuştu:

"Çankırı bakir bir yer. Dışarıdan gelen misafirlerimize neleri gösterebiliriz diye düşündük. Kültürel ve sosyal mirasını gördüklerinde etkilenmemeleri mümkün değildi, zaten bunu da ifade ettiler. 2019 yılında bu festival gündemimizdeydi, fakat pandemiden dolayı daha ileri bir tarihe atmak zorunda kaldık. Bu süreçte festivalimizin altyapılarını gerçekleştirdik. Şehrimiz ve gelecek nesiller adına sürdürülebilir olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Geldiler, nereyi görecek, ne yiyecek, yanında ne götürecekler, her şeyi ince ince düşündük. Öncelikle 17 ürünümüze coğrafi işaret aldık. Akabinde de 6 ürüne müracaat yaptık. Hediyelik eşya yarışmaları gerçekleştirdik ve magnetlerimizi hazırladık. Gastronomi alanında yarışmalar düzenledik.Eksiklerimiz elbette var. Bunlar süreç ve ekonomi ile ilgili."

Toplantıya katılan Vali Mustafa Fırat Taşolar da Çankırılıların heyecanla festivali beklediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festival programına ilişkin sunum yapıldı.

Daha sonra festivale destek veren sponsorlara plaket takdim edildi.