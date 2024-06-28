Çankırı Belediyesi, Su Tasarrufu İçin Uyarıda Bulundu

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Çankırı Belediyesi, su seviyesinin barajlarda azalması nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı su seviyesi düşen Güldürcek Barajı'ndan elde edilen içme suyunun tasarruflu kullanılması gerektiği belirtildi.

Halı, araç yıkamaları, park ve bahçe sulamaları yapılmaması, ev ve iş yerlerinde suyun tasarruflu kullanılması gerektiği aktarılan açıklamada, "Su kaynaklarımız, parasını ödeyip maalesef yerine koyabileceğiniz sınırsız kaynaklardan değildir. Tüm kaynaklarımızı gelecek nesillerimiz için tasarruflu ve özenli kullanmak zorundayız. İleride sıkıntı yaşamamak için siz değerli halkımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.