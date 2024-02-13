Çankırı Belediyesi Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Çankırı Belediyesi Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi Başlatıldı

Çankırı Belediyesi Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi Başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çankırı Valiliğinin destek verdiği proje ile 65 yaş üstü ve refakatçisi bulunmayan yaşlılara çeşitli hizmetler sunulacak.

13.02.2024 16:52
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Çankırı Belediyesince "Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi" başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çankırı Valiliğinin de destek verdiği proje ile 65 yaş üstü ve refakatçisi bulunmayan yaşlılara kuaför ve berber hizmeti, hastaneden randevu alımı, hastane randevusuna giderken refakatçi desteği, banka, market, pazar ve eczane işlemlerini yapabilmek için ulaşım desteği, evde tansiyon ve şeker ölçümü, talep halinde psikolojik destek hizmeti, yemek yapmakta zorlanan büyükler için günde bir defa sıcak yemek dağıtımı ile sosyal faaliyetler kapsamında ise bazı kurslar ve dijital hayata uyum konferansları yer alıyor.

Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisinde düzenlenen proje açılış konuşmasında konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hayatta büyüklerin önemine dikkati çekti.

Bereketin büyüklerde olduğuna inandığını söyleyen Esen, "Daha yaşanabilir ve kaliteli bir şehir yapma adına, gençlerimiz bu şehirde kalsın diye elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bizden sonra gelecek nesiller de anneanneleri, babaanneleri, dedeleri ile birlikte büyürler. En büyük kitap sizlersiniz. Siz ulu çınarları güzel yaşatmak boynumuzun borcu." dedi.

Programın ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı Esen, programa katılan büyüklerin hatırını sorarak ellerini öptü.

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çankırı Belediyesi, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı Belediyesi Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi Başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı Belediyesi Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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