Çankırı Belediyesi Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi Başlatıldı

Çankırı Belediyesince "Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi" başlatıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çankırı Valiliğinin de destek verdiği proje ile 65 yaş üstü ve refakatçisi bulunmayan yaşlılara kuaför ve berber hizmeti, hastaneden randevu alımı, hastane randevusuna giderken refakatçi desteği, banka, market, pazar ve eczane işlemlerini yapabilmek için ulaşım desteği, evde tansiyon ve şeker ölçümü, talep halinde psikolojik destek hizmeti, yemek yapmakta zorlanan büyükler için günde bir defa sıcak yemek dağıtımı ile sosyal faaliyetler kapsamında ise bazı kurslar ve dijital hayata uyum konferansları yer alıyor.
Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisinde düzenlenen proje açılış konuşmasında konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hayatta büyüklerin önemine dikkati çekti.
Bereketin büyüklerde olduğuna inandığını söyleyen Esen, "Daha yaşanabilir ve kaliteli bir şehir yapma adına, gençlerimiz bu şehirde kalsın diye elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bizden sonra gelecek nesiller de anneanneleri, babaanneleri, dedeleri ile birlikte büyürler. En büyük kitap sizlersiniz. Siz ulu çınarları güzel yaşatmak boynumuzun borcu." dedi.
Programın ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı Esen, programa katılan büyüklerin hatırını sorarak ellerini öptü.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Pakistan'da oy sayımının uzun süre devam etmesi nedeniyle krize neden olan, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin galibi tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) oldu. PTI'ın hükümet kurabilmek için iki siyasi partiyle ittifak yapacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı Belediyesi Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?