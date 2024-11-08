Çankırı BİLSEM'de öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi

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Çankırı Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) öğretmenlere yönelik, "Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme İşlemlerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

BİLSEM Müdürü Tuğrul Değirmenci, Şehit Yusuf Çelik Rehberlik Araştırma Merkezinde düzenlenen programdaki konuşmasında, toplantıda yeni dönemde uygulanacak Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu detaylarını, sürecin işleyişi ve süreçte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Değirmenci, özel yetenekli öğrencilerin, erken tanılanması ve yeteneklerine uygun şekilde yönlendirilmeleri konusuna da dikkat çekti.

Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mürsel Akkaya, ilkokul öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar katıldı.