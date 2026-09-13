Çankırı Çerkeş'te orman yangınına 13 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor
Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Yumaklı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. AFAD, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 13 araç ve 1 helikopterle yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yumaklı köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekipler, 13 araç ve 1 helikopterle yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA
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