Çankırı\'da "17. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı

Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "17. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümünde vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.

Katılımcılar, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı içerisindeki Sezginler Mahallesi yol ayrımından Kıyısın köyüne kadar uzanan 2 kilometrelik güzergahta yürüdü.

Yürüyüşte öğrenciler ve sporcular, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Köy meydanında sona eren yürüyüşten sonra düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, bir milletin bağımsızlığı uğruna ortaya koyduğu iradeyi hatırlamak ve ecdattan devralınan istiklal emanetine sahip çıktıklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Atılan her adımın geçmişe duyulan vefanın ve geleceğe karşı taşınan sorumluluğun ifadesi olduğunu belirten Çakırtaş, "İşte bu güzergah milletimizin bağımsızlık mücadelesinde İstiklal Yolu olarak tarihe geçmişti. Bu yolun her kilometresinde, her metresinde alın teri, her taşında fedakarlık, her izinde bağımsızlığın kararlılığı vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, milletimizin bağımsız yaşama kararlılığının dünyaya ilanıdır. Bir mücadeleyi zafere ulaştıran güç, milletimizin ortak iradesi ve vatanımıza duyduğu sarsılmaz bağlılıktır." dedi.

Çankırı'da düzenlenen yürüyüşle şehrin Milli Mücadele tarihindeki yerini hatırladıklarını, ecdadın emanetine sahip çıktıklarını ve tarihi hafızayı canlı tuttuklarını anlatan Çakırtaş, "İstiklal Yolu'nun korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, geçmişimize duyduğumuz saygının yanında milli kimliğimize ve ortak geleceğimize bağlılığımızın da bir gereğidir. Bu bakımdan her yıl gerçekleştirdiğimiz İstiklal Yolu Yürüyüşü, geçmişle bugün arasında kurduğumuz anlamlı bir köprüdür. Bu köprüden yalnızca tarihi bilgiler değil, vatan sevgisi, dayanışma, sorumluluk, cesaret ve fedakarlık gibi milletimizi millet yapan değerler de geleceğe taşınmaktadır." diye konuştu.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de üzerinde bulundukları toprakların sıradan topraklar olmadığını, bu yolların bir asır önce yokluk içinde var olma mücadelesi veren milletin umutlarını taşıdığını vurguladı.

Ilgaz'ın bu büyük destanın yalnızca şahidi değil, aynı zamanda önemli bir parçası olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu dağlar, bu yollar, bu köyler bağımsızlık mücadelesinin sessiz tanıklarıdır. Bizlere düşen görev bu tarihi mirası yalnızca anmak değil, onu gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Çocuklarımız bilmelidir ki bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Gençlerimiz bilmelidir ki bu bayrak göklerde kendiliğinden dalgalanmadı. Hepimiz bilmeliyiz ki İstiklal Yolu, yalnızca geçmişten bugüne uzanan bir yol değil, birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhumuzun simgesidir."

Kıyısın köyü muhtarı Nurettin İpek de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından yaran gösterisi ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü gösterisi sergilendi.

Programa Çankırı Belediye Başkan Vekili Abdullah Aslan, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Çankırı Baro Başkanı Gamze Yaşar, Ilgaz Kaymakamı Ahmet Karatepe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.