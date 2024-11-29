Çankırı\'da 200 Hafız için İcazet Töreni

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Çankırı Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 200 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Orhan Saka Spor Salonu'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, hafız olan öğrencileri ve yetiştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Bugünün Çankırı ve Türkiye için anlamlı ve mübarek bir gün olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Büyük bir niyet, büyük bir gayret ve büyük sabırla Allah'ın kelamını ezberlemiş, adeta canlı birer Kur'an haline gelmiş bu kardeşlerimizin bereketini, bu güzel atmosferi teneffüs etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Allah'ın kelamı, hidayet, hakikat rehberi Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, onun manasını müdrik olarak yaşamak ve yaşatmak için böyle güzel bir yola koyulmak ve diplomayı alıp bu başarıyı tescil edip bu istikamet üzere hayatı tanzim etmek takdire, tebrike şayandır." dedi.

Çankırı'da yapılması planlanan il müftülüğü binasıyla ilgili de bilgi veren Akbaşoğlu, "Allah istikamet üzere Kur'an'ı yaşamayı ve yaşatmayı, gelecek nesillere bu güzelliği aktarmayı nasip etsin. Bugüne kadar yollarıyla, barajlarıyla, sanayi bölgeleriyle çok farklı hizmetlere imza attık. İnşallah il müftülük binamızla ilgili Çankırı Müftülüğümüzün külliyesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla görüşmek suretiyle en yakın zamanda, 'Bismillah' diyerek Çankırı'mıza kazandıracağız." diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin de Kur'an öğreniminin çok geniş bir yelpazeyi kapsadığını dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim'i ilk ezberleyenin, ilk hafızın Hz. Muhammed olduğuna işaret eden Şahin, "Hazreti Peygamber efendimiz ile başlayan bu gelenek, onun 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' teşvikiyle günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu yolun devamını sağlamak gayretiyle 11 hafızlık Kur'an kursumuzda 415 aktif öğrencimiz ile hafızlık eğitimi hizmeti vermekteyiz. Bu kutlu yolun devamı için bu salonumuzu dolduran kıymetli kardeşlerimizin coşkusu bize ümit vermektedir." ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan'ın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra hafızlığını tamamlayan 200 öğrenciye icazet belgeleri verildi.